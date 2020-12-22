Лондон, , 03:08 — REGNUM Великобритания ради сделки по Brexit готова пойти на уступки в вопросе о квотах на ловлю рыбы, если Евросоюз (ЕС) пойдёт на встречные уступки. Об этом со ссылкой на источники 21 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Новое предложение по крайне болезненному для Соединённого Королевства вопросу о рыбном промысле в британских территориальных водах предполагает снижение квот объёма вылова для Великобритании почти на треть. На такой шаг Лондон пошёл после того, как в прошедшие выходные переговоры об условиях сделки по Brexit зашли в тупик — обе стороны дали понять, что не готовы к новым компромиссам.

О том, каких встречных уступок Великобритания ждёт от ЕС, в материале агентства не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможном скором провале торговых переговоров с Евросоюзом.

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