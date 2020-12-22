Тегеран, , 09:19 — REGNUM 20 декабря посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Европейский Союз доказать эффективность механизма INSTEX, заявив, что Тегеран имеет право воспользоваться экономическими выгодами иранской ядерной сделки. Об этом сообщило агентство IRNA.

В своем письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, представителю ЮАР при ООН и председателю Совета безопасности Джерри Матджиле Тахт-Раванчи подробно остановился на оценке Ираном 10-го доклада ООН по резолюции 2231 СБ ООН.

Иранский представитель заявил, что Вашингтон самым вопиющим образом нарушил положения Совместного всеобъемлющего плана действий, отметив, что сокращение Ираном обязательств допустимо при нарушении данного соглашения другими участниками.

Он также сослался на обещание стран ЕС гарантировать экономические выгоды Ирана, предусмотренные СВПД и инструментом по поддержке торговых обменов INSTEX, заявив, что механизм должен продемонстрировать свою эффективность.