Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которых ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Так называемый список «военных конечных пользователей», подготовленный бюро промышленности и безопасности при Минторге США, включает 45 компаний из России и 58 — из Китая.

В него вошли Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия» и другие.

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В американском ведомстве считают, что после одобрения новых правил экспортного контроля перечисленные организации не смогут пользоваться военными технологиями США, а для поставки им товара потребуется получить специальное разрешение.

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