Подгорица, , 00:04 — REGNUM Министерство обороны Черногории продолжит поддержание надёжного и тесного сотрудничества в области реализации многочисленных проектов в сфере безопасности с США, заявила министр обороны Черногории Оливера Иньяк в ходе телефонных переговоров с заместителем помощника секретаря по обороне Соединенных Штатов Лорой Купер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Иньяк сообщила обеседнику о приоритетах недавно сформированного правительства Черногории и подчеркнула, что Подгорица будет продолжать вносить вклад в усилия союзников и партнеров в целях обеспечения международного мира и стабильности.

Она подчеркнула важность продолжения модернизации армии Черногории, непрерывного обучения черногорских военнослужащих в США, а также эффективного сотрудничества в рамках защиты и безопасности в цифровом пространстве.