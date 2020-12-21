Киев, , 23:54 — REGNUM Украина не будет разрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы имеем визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами», — сказал он.

По словам министра, основная масса пассажиров — это граждане Украины, которые возвращаются из Великобритании на рождественские каникулы.

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Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что не имеет доказательств большей опасности нового британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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