Киев, 21 декабря 2020, 23:54 — REGNUM Украина не будет разрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам министра, основная масса пассажиров — это граждане Украины, которые возвращаются из Великобритании на рождественские каникулы.
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Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что не имеет доказательств большей опасности нового британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.
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