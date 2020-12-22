Скопье, , 14:17 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 декабря заявил, что, несмотря на затягивание переговоров о вступлении в Евросоюз, в Скопье не видят альтернативы евроинтеграции и намерены продолжать «европейские реформы». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

ИА REGNUM), нам не нужно решение, альтернативное вступлению в ЕС. Зоран Заев У нас нет альтернативы вступлению в Европейский союз. Как и президент Пендаровски, я публично думаю и говорю о воззрениях моего правительства, нам не нужно «проходное» решение (в оригинале — решение bypass,), нам не нужно решение, альтернативное вступлению в ЕС.

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Со свойственным ему оптимизмом Заев заявил, что и после того, как Словакия и Чехия заблокировали предложенное Германией по настоянию Болгарии компромиссное заключение по расширению, Северная Македония продолжит продвигать европейские ценности, при чем как во внутренней политики, так и в самом Евросоюзе.

Зоран Заев Мы продолжаем идти по европейскому пути у себя дома, европеизация страны не прекращается, частью наших будущих мероприятий станет план Aksion 21, то есть десять приоритетов, которые имеют отношение к переговорным главам и мы можем слово за слово начать в начале года.

Комментируя непростые отношения с Софией, предъявляющей Скопье требования об уступках по вопросам идентичности, Заев заявил:

Зоран Заев Мы точно определили ограничение — переговоры будут продолжаться до того, как будет найдено решение и я надеюсь, что в первой половине 2021 года, в очень спокойной обстановке, мы найдем решение, подходящее обеим сторонам.

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