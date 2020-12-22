Скопье, 22 декабря 2020, 14:17 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 декабря заявил, что, несмотря на затягивание переговоров о вступлении в Евросоюз, в Скопье не видят альтернативы евроинтеграции и намерены продолжать «европейские реформы». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
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Со свойственным ему оптимизмом Заев заявил, что и после того, как Словакия и Чехия заблокировали предложенное Германией по настоянию Болгарии компромиссное заключение по расширению, Северная Македония продолжит продвигать европейские ценности, при чем как во внутренней политики, так и в самом Евросоюзе.
Комментируя непростые отношения с Софией, предъявляющей Скопье требования об уступках по вопросам идентичности, Заев заявил:
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