Ханты-Мансийск, 21 декабря 2020, 23:08 — REGNUM Руководителем представительства Югры в Москве назначен Андрей Кныш. Соответствующий документ подписан главой региона Натальей Комаровой, сообщает 21 декабря департамент общественных и внешних связей ХМАО.
До нынешнего назначения Андрей Кныш возглавлял департамент региональной политики Российского энергетического агентства Минэнерго России.
Отмечается, что новый руководитель представительства ХМАО в Москве имеет 18-летний управленческий опыт в IT-сфере и консалтинге, имеет степень МБА академии народного хозяйства при правительстве РФ. В задачи представительства ХМАО в Москве входит повышение инвестиционной привлекательности автономного округа, привлечение инвестиций в экономику Югры, установление, расширение и упрочнение деловых связей региона.