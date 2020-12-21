Флоренция, Италия, , 23:01 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте до сих пор не ответил на вопросы, заданные ему лидером партии «Живая Италия» Маттео Ренци, в партии ждут этих ответов, заявила в интервью Corriere della Sera в понедельник, 21 декабря, представляющая эту партию в правительстве министр по делам семьи Елена Бонетти.

В случаев отсутствия ответов со стороны Конте или же получения отрицательных ответов «Живая Италия» готова выйти из коалиции и таким образом лишить ее большинства в парламенте, добавила Бонетти.

Как сообщалось ранее, в партии Ренци заявляют, что правительство берет на себя слишком много полномочий в рамках борьбы с коронакризисом и освоения средств ЕС и слишком мало согласовывает свои решения с парламентом. Оппозиционные Ренци наблюдатели полагают, что это лишь повод, а подлинная причина — желание экс-премьера «монетизировать» свою золотую акцию в правительстве (без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство).