Киев, , 23:02 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив подала в отставку. Об этом она написала 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня я ухожу, покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента», — написала она.

Ковалив поблагодарила президента страны Владимира Зеленского, а также всех своих коллег и перечислила основные «достижения» команды президента, к которым имеет отношение — открытие рынка земли, приватизацию госимущества, продажу разрешений на пользование недрами и другие.

Как сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, ранее на экстренном заседании правительства страны и.о. министра энергетики Украины назначили бывшего директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко.

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