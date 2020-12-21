Киев, , 22:53 — REGNUM Домайданная Украина никому не нужна. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 21 декабря в эфире телеканала 112.ua.

«Восстановление Украины образца 2013 года как балансирующего между востоком и западом субъекта, как конкурента на внешних рынках, как страны, которая имеет геополитические амбиции, которая имеет память историческую, — вот эта Украина не нужна ни на Западе, ни на Востоке», — рассказал политолог.

Как собрать другую страну, которая устроит всех, не знает никто, добавил он. На вопрос ведущего, где в этой схеме находится украинская нация, Бортник ответил:

«Украинцев как общества, украинцев как нации пока не существует. Нация возникает тогда, когда возникает социальный консенсус по ключевым социальным вопросам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что в конце весны 2021 года около 50% жителей Украины будут считать неудачником президента страны Владимира Зеленского.

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