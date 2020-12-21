Киев, 21 декабря 2020, 22:53 — REGNUM Домайданная Украина никому не нужна. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 21 декабря в эфире телеканала 112.ua.
Как собрать другую страну, которая устроит всех, не знает никто, добавил он. На вопрос ведущего, где в этой схеме находится украинская нация, Бортник ответил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что в конце весны 2021 года около 50% жителей Украины будут считать неудачником президента страны Владимира Зеленского.
Читайте ранее в этом сюжете: Через полгода Зеленского назовут неудачником 50% жителей Украины — эксперт