Ханты-Мансийск, 21 декабря 2020, 22:47 — REGNUM В Югре пост уполномоченного по правам ребёнка покидает Татьяна Моховикова. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Она поблагодарила всех, кто её поддерживал или критиковал за работу.
«Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят!» — написала омбудсмен на прощанье.
Напомним, Татьяна Моховикова занимала пост детского омбудсмена Югры два срока подряд, в течение 11 лет. Решение о назначении уполномоченного по правам ребёнка в ХМАО будет приниматься думой Югры после новогодних каникул.