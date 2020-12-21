Ханты-Мансийск, , 22:47 — REGNUM В Югре пост уполномоченного по правам ребёнка покидает Татьяна Моховикова. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Она поблагодарила всех, кто её поддерживал или критиковал за работу.

«Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят!» — написала омбудсмен на прощанье.

Напомним, Татьяна Моховикова занимала пост детского омбудсмена Югры два срока подряд, в течение 11 лет. Решение о назначении уполномоченного по правам ребёнка в ХМАО будет приниматься думой Югры после новогодних каникул.