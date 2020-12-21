Москва, , 22:40 — REGNUM «Расследование» Алексея Навального на тему его «отравления» является фальшивкой и элементом заранее спланированной провокации для дискредитации ФСБ России и её сотрудников, сообщается в заявлении Центра общественных связей ФСБ РФ, опубликованном 21 декабря.

Подчеркивается, что такое «расследование» «не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — поясняется в тексте сообщения.

По факту этой провокации будет проведена проверка, на основании результатов которой последует процессуальная оценка.

Напомним, ранее Навальный одновременно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и британским интернет-порталом Bellingcat опубликовал видео, в котором утверждал, что ему известны личные данные «сотрудников ФСБ», которые «пытались его отравить», причем неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на соответствующий вопрос журналистов президент России Владимир Путин назвал эти «расследования» «легализацией работы американских спецслужб» и «трюками политической борьбы».

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