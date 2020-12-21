Киев, , 22:39 — REGNUM Люди видят, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет обещаний, и поэтому считают его неудачником. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 21 декабря в эфире телеканала NewsOne.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что где-то к концу весны будет не 28% считать его неудачником года, а все 50%. Мой такой прогноз», — сказал эксперт.

Погребинский отметил, что, согласно результатам опроса, проведённого Фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), на третьем месте в рейтинге влиятельности украинских политиков расположился депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Кроме того, заметно меньше людей начали поддерживать идею вступления Украины в НАТО.

«Это говорит о том, что общественное мнение сдвигается в сторону скептического отношения к тому, что называется «европейский выбор», — подытожил политолог.

Напомним, согласно упомянутому исследованию, 25% жителей Украины не исключают, что в 2021 году могут состояться досрочные выборы президента страны.

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