Санкт-Петербург, , 22:07 — REGNUM Свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге до Нового года хватит. Об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов эфире телеканала «Россия-24».

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Напомним, 20 декабря сообщалось, что в Петербурге осталось всего 27 коек, но в Смольном объяснили, что эта цифра была верна на раннее утро воскресенья, после чего началась выписка и освободилось около 4% коек.

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«Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда скорой помощи некуда везти пациентов. Такого в Петербурге не было», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что, благодаря постоянной выписке выздоровевших пациентов, свободный коечный фонд составляет около 3,5 — 4% в сутки

«До Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

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Как сообщалось, до конца недели в Петербурге развернут более тысячи новых коек для коронавирусных пациентов.

Так, 22 декабря павильоне №8 в «Ленэкспо» развернут 474 койки; 23 декабря новые места появятся в федеральных клиниках — в Центре имени Алмазова и Первом медицинском университете (около 210 коек). 25 декабря ожидается открытие после стационара-трансформера на базе Госпиталя ветеранов войн мощностью около 400 коек. Также будет введен новый корпус больницы в Колпино.

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