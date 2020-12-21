Киев, 21 декабря 2020, 22:06 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) не исключает, что доходная часть бюджета страны на 2021 год может быть не выполнена. Об этом сказано в отчёте о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.
Отмечается, что бюджету могут потребоваться изменения. Планируемый дефицит бюджета Украины может составить 5,5% от ВВП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на выделение кредита Международного фонда уже в начале 2021 года.
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