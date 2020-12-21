Киев, , 22:06 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) не исключает, что доходная часть бюджета страны на 2021 год может быть не выполнена. Об этом сказано в отчёте о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

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«Бюджет на 2021 год, несмотря на определённые доработки, построен на оптимистичных предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов (в том числе в части перечисления прибыли НБУ)», — сказано в документе.

Отмечается, что бюджету могут потребоваться изменения. Планируемый дефицит бюджета Украины может составить 5,5% от ВВП.

«Привлечение столь значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возвращения иностранных портфельных инвесторов», — уверены в НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на выделение кредита Международного фонда уже в начале 2021 года.

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