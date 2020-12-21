Киев, , 21:44 — REGNUM Бывшего исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики Украины. Об этом 21 декабря написал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

«Молния! Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики», — написал он.

Гончаренко рассказал, что решение было принято на экстренном собрании правительства Украины.

Позже парламентарий добавил, что на том же заседании был назначен глава Государственной фискальной службы Украины. Им стал Вадим Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко подал декларацию в антикоррупционные органы как претендент на должность заместителя министра энергетики Украины.

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