Анкара, 21 декабря 2020, 21:26 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией «Республиканский альянс» 21 декабря, 51,6% населения Турции отдало предпочтение проведению досрочных выборов.
Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение президентских выборов в 2023 году, на повестке дня многих турецких партий снова встал вопрос организации досрочного голосования.
Кроме того, опрос показал, что существует значительная доля неопределившихся и тех, кто не собирается участвовать в выборах. Их число выросло до 0,7%.