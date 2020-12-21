Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Ограничения вводятся для получения американских виз должностными лицами из Китая, говорится в опубликованном 21 декабря заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Глава Госдепа пояснил, что дополнительные ограничения США вводят для тех китайских представителей, которые причастны к репрессиям по религиозному или национальному признаку.

Также ограничения коснутся тех, кто имеет отношения к притеснению диссидентов, правозащитников, сотрудников СМИ, гражданских активистов, «участников мирных акций протеста». Под эти ограничения могут подпасть и родственники этих «ответственных» официальных лиц.

Американский госсекретарь напомнил, что эти ограничения вводятся в дополнения к тем, что уже действуют — то есть которые применяются ко всех должностным лицам Коммунистической партии Китая, «занимающихся такой репрессивной деятельностью, независимо от их местонахождения».

Напомним, среди действий Пекина, которые Вашингтон обычно использует как повод для политической и экономической войны, можно назвать ситуацию с Гонконгом и политику центральной власти в отношении уйгуров.

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