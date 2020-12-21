Харьков, Украина, 21 декабря 2020, 21:21 — REGNUM В Харькове приземлился самолёт с телом мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщил 21 декабря телеканал 112.ua.
По данным журналистов, руководство Харькова ожидает самолёт в аэропорту. Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели, а также катафалк.
Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике Charite. Смерть наступила из-за последствий, вызванных коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что именем Кернеса может быть названа одна из станций городского метро.
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