Киев, , 21:04 — REGNUM Бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал декларацию в Национальное бюро по противодействию коррупции (НАПК) как кандидат на должность заместителя министра энергетики Украины. Об этом сообщил телеканал 112.ua.

Согласно документу, в 2019 году Витренко получил 53,25 млн грн зарплаты в «Нафтогазе», а также 2,22 млн грн за руководство наблюдательным советом компании «Укрнафта» (почти $2 млн и почти $80 тыс. — ИА REGNUM).

Напомним, ранее Верховная рада Украины отклонила кандидатуру Витренко на должность министра энергетики Украины.

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