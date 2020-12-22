Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 22 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за клевету, сообщает ИА REGNUM.

Инициативу внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Предлагаемые изменения обеспечат дифференциацию и индивидуализацию наказания, с учетом степени общественной опасности деяния, отмечает профильный комитет Госдумы по госстроительству.

Предлагается изложить в новой редакции действующую статью 1281 «Клевета» Уголовного кодекса, предусмотрев в части второй повышенную ответственность, за клевету совершенную публично с использованием интернета, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.

Предлагается также приравнять клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера к клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и или особо тяжкого преступления.

Одновременно, санкции частей 2 — 5 проектируемой статьи предлагается дополнить такими видами наказания, как принудительные работы, арест и лишение свободы.

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