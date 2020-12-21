Ростов-на-Дону, , 20:15 — REGNUM На пост министра здравоохранения Ростовской области назначен Юрий Кобзев, указ об утверждении нового состава правительства губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 21 декабря, сообщили в пресс-службе главы региона. С 2016 года Кобзев («Единая Россия») представлял регион в Государственной думе РФ.

Министром здравоохранения назначен Юрий Кобзев, с 2016 года бывший депутатом Государственной Думы РФ, где работал в составе Юрий Кобзев родился в Таганроге, ему 48 лет. В 1997 году окончил Ростовский государственный медицинский университет, а в 2011 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». На различных должностях в медицинских и фармацевтических организациях он трудился с 1989 по 2016 годы. С 2010 года работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014 года — главврачом таганрогской городской БСМП. С 2016 года работал в Государственной думе РФ в составе комитета по охране здоровья.

Пост министра здравоохранения Ростовской области оставался вакантным с конца октября, когда после «кислородного» скандала в городской больнице №20 была уволена Татьяна Быковская.