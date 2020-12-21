Киев, , 20:15 — REGNUM Украина очень надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в начале 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщила 21 декабря пресс-служба офиса президента Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос получения кредита обсуждался в ходе разговора украинского лидера с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Зеленский отметил, что 21 декабря на Украине начала работу миссия МВФ. По её результатам Украина может получить очередной транш уже в начале 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что до конца года Украина нарастит долги перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

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