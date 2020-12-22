Москва, , 00:17 — REGNUM Доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором они предложили правительству России провести «умную оптимизацию» госаппарата, основанной на реальном кадровом положении в ведомствах, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Старая байка. Открыли в городе мост. Пришла зима, надо снег чистить. Наняли дворника. Дворник и говорит — надо сторожку, да сарай, где хранить лопаты да метлы. Выделили горницу. Надо зарплату платить — взяли бухгалтера. Раз есть бухгалтер и помещение, то, стало быть, надо начальника. Раз начальник, то и зам нужен. Да еще и секретарь. Поглядели — надо кого-то сокращать. Подумали и сократили дворника», — пишет пользователь Дмитрий.

Многие комментаторы пришли к выводу, что подобные инициативы могут привести лишь к тому, что верхушка управленческого состава в России останется на своих местах, а вот рядовые сотрудники, достойно выполняющие свою работу, попросту будут выкинуты на улицу.

«Как только такой приказ выходит, чинуши начинают сокращать персонал в бюджетных государственных организациях: скорой помощи, больницах, в милиции, в лесном хозяйстве, детских домах и др. А потом рапортуют об успешном сокращении госслужащих», — написал пользователь «dfhtyfzrerehepf».

Некоторые пользователи предложили отказаться от разного рода плановых или «умных» оптимизаций, а обратиться к методу индивидуального подхода, где коллектив госслужащих будет принимать решения, о количестве работников, исходя из актуальной ситуации на местах.

«Тут и так было ясно, что бездумное сокращение нелогично и непродуктивно. Нужен только индивидуальный подход. Где-то реально уже существующий штат не справляется. И это не вопрос компетенции работников. До появления в прошлом году строгого планирования, работали эффективно с тем же набором сотрудников. Вот у нас в организации так и случилось. Мы, конечно, и сейчас справляемся, укладываемся в сроки, и работу выполняем, как следует. Но, к сожалению, комфорт ушёл, многие стресс словили, в коллективе атмосфера накалилась. Если раньше, у всех была возможность то там, то тут прийти на помощь коллеге, сейчас каждый в своем объеме работы варится. Это тоже не здорово», — поделилась мнением Юзефа Б.

Нашлись и те, кто предположил, что «умная» оптимизация может привести к тому, что эти сотрудники, потерявшие работу, встанут в один ряд с протестующими. Граждане уверены, что это может стать угрозой для спокойствия в государстве.

«Сократить-то чиновников можно. Теперь это оптимизацией называется. Но куда потом пойдет эта армия дармоедов, умеющая зарабатывать только на откатах и списаниях? Это же готовые «борцуны» с режимом и «протестуны» против власти. Но это только после сокращения, а пока они за власть и режим», — считает populowandrei.

Напомним, 21 декабря эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в своём докладе предложили правительству провести «умную оптимизацию» госаппарата, которая бы основывалась на реальном кадровом положении в ведомствах.