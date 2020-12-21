Киев, , 19:58 — REGNUM Печать на иконе, которую подарили в Боснии и Герцеговине главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорит о том, что реликвия принадлежит Украине. Об этом сообщили в министерстве культуры Украины 21 декабря в ответе на запрос издания «Украинская правда».

Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко рассказала журналистам, что печать, которую показали в СМИ, принадлежит Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Чиновник отметила, что министерство направит запросы в государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины, другие учреждения, чтобы получить информацию о работе комиссии, а также об учтённых ею культурных ценностях.

Также готовится ряд обращений в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы с Украины в Боснию и Герцеговину.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что вернут дарителям икону, подаренную Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. В ведомстве хотят, чтобы историю иконы проверили по линии Интерпола.

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