21 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Правительство Черногории изменит лишь те статьи скандального закона о свободе вероисповедания, которые затрагивают имущественные интересы Сербской православной церкви в этой стране, но пока оставит в силе другие спорные положения, затрагивающие саму суть церковной автономии.

Татьяна Стоянович, , 19:47 — REGNUM Парламент Черногории обсудит проект внесения изменений и дополнений в спорный закон о свободе вероисповедания, который черногорские депутаты предыдущего созыва приняли почти ровно год назад и который напрямую затронул насущные интересы Сербской православной церкви в этой стране. По словам премьер-министра Здравко Кривокапича, предложенные изменения являются переходным решением, и правительство будет разрабатывать новый закон, который должен будет учитывать интересы всех религиозных общин Черногории и соответствовать высшим международным стандартам в данной области.

Черногория. Монастырь Морача Островский Александр, Киев

Устранят ли предложенные изменения все опасения и возражения Сербской православной церкви, ИА REGNUM рассказывает эксперт по церковному праву, профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Расскажите более подробно о предложенных изменениях. Каким образом они будут защищать интересы Сербской православной церкви в Черногории?

Насколько мне известно, министерство юстиции Черногории и его новый глава Владимир Лепосавич, который ранее был частью экспертной группы митрополии Черногорско-Приморской, участвующей в переговорах с предыдущим правительством Душко Марковича, разработали проект изменений и дополнений в закон о свободе вероисповедания. Теперь этот проект внесен в парламент на обсуждение.

Уже с первого взгляда бросается в глаза, что проект предусматривает отмену заключительных статей закона (с 61-й по 64-ю), которые регулируют вопросы имущества церквей на территории Черногории, в первую очередь имущества Сербской православной церкви. В рамках этих статей как раз и были созданы условия для перехода храмов и других церковных объектов СПЦ, построенных до 1 декабря 1918 года, в собственность черногорского государства. Если проект будет принят в парламенте, из действующего закона исчезнут самые спорные с точки зрения имущественного права положения, глубоко затрагивающие интересы СПЦ, и это хорошо. К тому же эти положения закона ограничивали право собственности, гарантированное другими правовыми актами, действующими на территории Черногории.

Устранят ли предложенные изменения все возражения Сербской православной церкви в Черногории? Почему премьер-министр Кривокапич назвал эти изменения переходным вариантом?

В силе останутся некоторые спорные положения закона о свободе вероисповедания, которые затрагивают вопрос автономии церкви. Я хотел бы обратить внимание всего лишь на одну статью действующего закона, которая не будет отменена, — это статья о том, что от церквей и религиозных организаций, чей центр находится вне Черногории, в том числе от СПЦ, требуется привести свое внутреннее территориальное деление в соответствие с государственными границами Черногории. На территории Черногории действуют четыре епархии Сербской православной церкви: митрополия Черногорско-Приморская, а также Будимлянско-Никшичская, Милешевская и Захумско-Герцеговская епархии. В соответствии с законом, границы епархий должны соответствовать границам Черногории. Но если мы посмотрим на Милешевскую епархию, которая охватывает муниципалитет Плевля и часть муниципалитета Биело Поле, или Захумско-Герцеговскую епархию, которая охватывает часть муниципалитета Герцег-Нови, мы увидим, что эта структура не соответствует действующему положению закона о свободе вероисповедания.

Почему эта статья оказалась в действующем варианте закона, который разработало правительство, подконтрольное президенту Мило Джукановичу? Каковы могут быть последствия её действия в перспективе?

Режим Мило Джукановича на самом деле хотел добиться того, чтобы границы церковной организации совпали с границами государства, и чтобы таким образом были созданы условия для будущего выделения сербских епархий в какую-то автономную черногорскую церковь. Это грубое попрание церковной автономии по всем европейским стандартам, так как данная статья касается неотъемлемого права церкви самостоятельно принимать решения о том, как будет выглядеть ее внутренняя организация.

Как Вы в целом оцениваете предложенные изменения и реально ли в данный момент ожидать большего от новых черногорских властей, когда речь идет о защите прав СПЦ?

Предложенные изменения и дополнения пока не коснулись вопросов церковной организации, неразрывно связанных с правом церкви действовать отдельно от государства. Мне кажется, что причину надо искать в том, что партии правящего большинства имеют совсем небольшой перевес в актуальном составе парламента. Положения, которые затрагивают вопросы церковной организации, прежде всего идут на руку тем партиям в составе правящей коалиции, которые выступают за суверенную Черногорию. Это, например, партия вице-премьера Дритана Абазовича УРА. Этими положениями создаются какие-то нормативно-правовые предпосылки для обособления церковной организации в Черногории от центра в Белграде. Чтобы не конфликтовать с партией УРА, правящая коалиция пока договорилась удалить те положения закона, которые ограничивают имущественные права СПЦ, — это политически нейтральная тема. А те положения, которые касаются вопросов суверенитета черногорского государства и существования церкви в рамках этого суверенитета, пока не затрагиваются, хотя они являются весьма спорными с точки зрения свободы вероисповедания, как ее понимает Европейский суд по правам человека.