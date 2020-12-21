Киев, , 19:21 — REGNUM Украинцы преимущественно ожидают негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, были представлены сегодня, 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, лишь 15% респондентов считают, что в новом году гривна станет более стабильной (75% — что нет), 25% ожидают роста благосостояния граждан (82% — нет), 12% считают возможным уменьшение тарифов.

Кроме того, негативные ожидания у граждан относительно перспектив наступления мира в Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности. Например, лишь около 20% верят, что 2021 году в Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров и снижение уровня преступности — 10%.

Чуть более оптимистично украинцы настроены относительно борьбы с пандемией — 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена (опрос был проведен до появления информации о новом штамме коронавируса).

Опрос проводился во всех регионах Украины методом личного интервью face-to-face.В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.