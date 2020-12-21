Киев, , 19:10 — REGNUM Украинская сторона установила 32 судна, нарушившие порядок въезда в Крым и выезда, и будет добиваться их ареста через Интерпол.

Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба «прокуратуры Крыма» (виртуальное ведомство в Киеве — ИА REGNUM).

В сообщении отмечается, что прокуратура планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи, с целью выполнения арестов.

В ведомстве добавили, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории Крыма квалифицируются официальным Киевом «как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства».

В завершение «прокуратура» констатирует: за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма, причем суда из ведущих морских держав в Крым не заходят.