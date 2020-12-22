Москва, , 00:13 — REGNUM Материал издания Reuters, согласно которому команда избранного президента США Джозефа Байдена обсуждает введение новых санкций против России из-за хакерских атак против государственных компаний и агентств, вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Их что там, заело что ли? Одна и та же схема уже который год. Хоть бы как-то разнообразились что ли для интереса», — пишет Полина Б.

Многие комментаторы вполне поверили в вероятность подготовки команды Байдена к введению против Российской Федерации нового пакета санкций. Некоторые из них предположили, что новые ограничения окажутся намного более жёсткими, нежели те, которые вводились против России ранее.

«Как я и предполагал, отложили доклад именно под приход Байдена, который прореагирует более жёстко и с помпой. Санкции санкциям — рознь. Это к нам еще самые смехотворные пока применили, а когда пойдут серьёзные, вот тогда и поглядим, как наша буржуазия будет себя ощущать», — написал пользователь под псевдонимом «Красноармеец РККА».

Ряд пользователей предположил, что подобная реакция со стороны представителей США может говорить лишь о том, что они испытают страх перед Россией. Граждане уверены, что наша страна создаёт большие проблемы для Соединённых Штатов, когда отстаивает свои интересы на мировой арене.

«Всё происходящее со стороны Запада показывает только одно: они жутко нас бояться, а сделать ничего не могут. Просто смешно уже слушать про санкции», — пишет Александр Б.

Другие же указали на то, что санкции США оказывают существенное воздействие на жизнь граждан России. Люди уверены, что Штаты не боятся России и поэтому ведут себя крайне агрессивно, из-за чего и страдают обычные граждане нашей страны.

«Уж так боятся, что кушать не могут. Спортсменов российских медалей задним числом лишают, а потом без флага выступать заставляют, словно сброд с улицы. Самолеты спокойно сбивают. Наёмников российских 300 человек, перестреляли с вертолетов в Сирии. Ну и так по мелочам: алюминий российский весь отжали себе, газопроводы строить не разрешают и так далее. И всё это от великого страха?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дядя Юлиус».

Напомним, 21 декабря издание Reuters опубликовало материал, согласно которому команда избранного президента США Джозефа Байдена обсуждает введение новых санкций против России из-за хакерских атак против государственных компаний и агентств.