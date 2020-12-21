Киев, , 19:01 — REGNUM Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о старте корпоратизации предприятий военного концерна.

Об этом он заявил на брифинге вечером 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что подписывает «исторический приказ».

«Речь идет о преобразовании концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий и внедрение эффективной прозрачной системы корпоративного управления», — сказал Гусев.

По его словам, следующим шагом будет рассмотрение в Верховной раде законопроекта о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, который и станет базой для трансформации и реформирования концерна. Гусев уточнил, что соответствующее решение ожидается в ближайшие месяцы.

В середине декабря вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что предприятия «Укроборонпрома» должны быть корпоратизированы в течение 6−8 месяцев с момента официального начала процесса.

Он также уточнил, что будет создана принципиально новая структура «оборонки» — предприятия, которые будут составлять основу шести холдинговых компаний, подлежат корпоратизации — это более 60 предприятий. В свою очередь, холдинговые компании, фактически их акции, будут находиться под управлением новой государственной холдинговой компании «Оборонные системы Украины».