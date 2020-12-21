Иерусалим, , 19:00 — REGNUM Ультиматум выдвинул израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху (партия «Ликуд») глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, министр обороны, пишет 21 декабря Yedioth Ahronoth.

«Кахоль-Лаван» потребовала одновременного утверждения бюджетов на этот и будущий годы и оставить Ави Нисанкорена израильским министром юстиции до конца функционирования действующей коалиции в правительстве.

Ганц заявил, что партия Нетаньяху должна принять требования его партии.

Ганц «Если они этого не сделают, будут выборы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующее правительство Израиля — коалиционное. Нетаньяху и Ганц — две фигуры, которые ведут политическую войну, хотя входят в одно правительство. К тому же Ганц должен сменить Нетаньяху на посту главы правительства на вторую половину срока — с 17 ноября 2021 г.

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