Москва, , 00:12 — REGNUM Новая «более агрессивная» военная стратегия ВМС США, которая отныне разрешает открывать огонь по военным кораблям России и Китая, стала поводом для бурного обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"А до этого, я так полагаю, они желали нам успехов и доброго здоровья?!», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Простой человек».

Ряд пользователей пришёл к выводу, что военно-морские силы России в количественном показатели уступают, как Соединенным Штатам, так и Китаю. Тем не менее, люди уверены, что Российская Федерация имеет иные козыри в рукаве, позволяющие ей отстаивать свои интересы на море.

«Если брать конкретно флот, то нам тут фору, что китайцы, что американцы дадут огромную. Это надо признать, паритета тут никакого нет. Более-менее выглядит наш флот подводных лодок. Но ведь главное это не флот, а количество ядерных боеголовок, а тут мы ещё пока вполне на уровне. Опять же наши РКВ имеют очень высокий уровень, что и обеспечивает нашу безопасность. А наличие плавсредств — это уже не показатель, да и не потянет наша нынешняя экономика разработку, строительство и содержание тех же авианосцев. Значит, нужно вкладываться туда, где мы ещё можем быть первыми при относительно небольших затратах», — считает Алексей Н.

Некоторые граждане решили напомнить, что новая доктрина ВМС США является не первым сигналом о более агрессивных действиях на море. Граждане привел ив пример указ президента страны Дональда Трампа, который дал разрешение на ответные действия, в случае противоправных действий вблизи американского флота.

«Как думаете, почему наши славные и бесстрашные лётчики перестали летать над американскими кораблями, имитируя атаку и «до смерти пугать» американских» моряков? А ларчик открывается просто: «наш Трамп «издал приказ о том, чтобы сбивать хулиганствующих, нарушающих международные правила, самолеты без предупреждения», — пишет Ápis melliféra.

Нашлись и те, кто решил обратиться к представителям Соединённых Штатов с призывом прекратить вести столь агрессивную политику на территории всего Земного шара.

«Слушайте, ну дико читать эти заявления. Бред свой кобылы! На них, что, РФ нападает, идёт войной? Люди, очнитесь! Вас никто не трогает! Это вы лезите во внутренние дела всех стран! Это вы затеваете войну, где бы вы не появились! Это вы себя мните гегемонам», — обращается пользователь Мила.

Напомним, 20 декабря стало известно о новой «более агрессивной» военной стратегия ВМС США, которая отныне разрешает открывать огонь по военным кораблям России и Китая.