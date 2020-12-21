Париж, , 19:01 — REGNUM Источник в администрации президента Франции заявил, что правительство рассматривает возможность переговоров с некоторыми группами джихадистов в Мали, где Париж проводит антитеррористическую операцию «Бархан».

Как сообщает Agence France-Presse, в понедельник, 21 декабря, источник в администрации Эммануэля Макрона подтвердил, что власти страны могли бы провести переговоры с малийскими группировками, не относящимися ни к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что саммит по ситуации в регионе состоится в феврале 2021 года.

«Мы ведем войну против лишь двух организаций, который являются не чисто африканскими, но международными и занимаются террористической деятельностью также вне региона Сахель, — добавил источник.

Напомним, еще 20 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, говоря о французской антитеррористической военной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель, что не собирается вести какие-либо переговоры с джихадистами.

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