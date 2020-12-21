Подгорица, , 18:51 — REGNUM В 2020 году посольство Германии помогло Черногории на сумму более 200 тысяч евро в борьбе с пандемией коронавируса и смягчении ее последствий. В заявлении посольства говорится, что, кроме того, правительство Германии поддерживало Черногорию в рамках Европейского союза, а также на двусторонней основе.

«Пандемия — это вызов для всех нас, который можно преодолеть только вместе», — заявили в посольстве.

«Вместе с местными партнерами, которых мы благодарим за их успешное сотрудничество, мы закупаем продукты питания, предметы гигиены, школьное оборудование и другие предметы повседневного обихода для семей по всей стране, которые особенно пострадали от пандемии», — говорится в заявлении. В посольстве заявили, что Германия будет и дальше стоять плечом к плечу с Черногорией как друг и надежный партнер.