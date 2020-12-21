Анкара, , 18:48 — REGNUM Президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в парламенте 21 декабря заявил, что подал иск о моральной компенсации в размере $34 тыс. на заместителя председателя фракции Республиканской народной партии Турции Озгура Озеля за оскорбление в его адрес, сообщает Hürriyet.

В ходатайстве, поданном адвокатом президента Эрдогана Хусейном Айдыном, было отмечено, что Озел «выступил с оскорбительным по отношению к Эрдогану заявлением, намеренно нарушив права человека» на пресс-конференции в парламенте 17 декабря 2020 года.

Озел в своем выступлении в парламенте на прошлой неделе отреагировал на заявление Эрдогана, который назвал оппозицию «пятой колонной», отметив, что впервые этот термин использовал диктатор Испании Франко, и приравнял Эрдогана к «диктатору-подражателю Франко».