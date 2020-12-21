Минск, , 18:38 — REGNUM «Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Белоруссии в Аргентине Астапенко В. А. — ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», — сказано в опубликованном вечером 21 декабря сообщении белорусской Генпрокуратуры.

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«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», — сказано в официальном сообщении.

Таким образом, отметили подчинённые Андрея Шведа, Владимир Астапенко умышленно причинил ущерб белорусскому посольству в Аргентине. Генпрокуратура вынесла своё решение по итогам рассмотрения материалов по Астапенко, поступившим из МИД Белоруссии.

«В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко В. А. по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета», — сообщил отдел информации белорусской Генпрокуратуры.

Напомним, Владимир Астапенко оказался среди нескольких кадровых сотрудников МИД Белоруссии, которые не признали белорусскую президентскую кампанию 2020 года демократическими выборами и осудили репрессивную политику Александра Лукашенко. После неоднократных обращений Астапенко с просьбами уволить его с должности посла Лукашенко подписал указ об увольнении по «дискредитирующим» основаниям этого дипломата — теперь уже бывшего чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству.

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