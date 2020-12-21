Пекин, , 18:37 — REGNUM В Южно-Китайском море готовится проведение тренировок военно-морских сил НОАК; следуя в район маневров, через Тайваньский пролив прошел авианосец «Шаньдун». Об этом 21 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на разъяснения, которые даны представителем ВМС НОАК Лю Вэньшэном.

Авианосец «Шаньдун» Tyg728

Все мероприятия боевой подготовки ВМС КНР, подчеркнули в военном ведомстве, проводятся в плановом порядке и соответствуют годовой программе обучения сил флота. Проведение подобных оперативно-стратегических мероприятий будет продолжено в соответствии с потребностями вооруженных сил, отстаивающих национальную и военную безопасность страны.

Отмечается, что после принятия на вооружение и ввода в боевой строй авианосца «Шаньдун» боеспособность соответствующей корабельной группировки существенно возросла. В ходе тренировок был успешно выполнен весь комплекс задач, включая взлет и посадку самолетов палубной авиации, отладку боевой системы, применение штатных видов вооружений и боевой техники и т.д.