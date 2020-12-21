Кишинёв, , 18:36 — REGNUM Закон о возвращении в Молдавии русскому языку статуса языка межнационального общения оспорила в Конституционном суде республики оппозиция, сообщает 21 декабря судебная инстанция.

В КС Молдавии пояснили, что поступило обращение от двух членов «Платформы Достоинство и правда».

Два оппозиционных депутата — Мария Чобану и Дину Плынгэу — просят, чтобы Конституционный суд проверил закон о русском языке на соответствие конституции. Они запросили приостановки действия закона, пока КС не вынесет своего вердикта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря действующий молдавский президент Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения в Молдавии.

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