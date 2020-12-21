Киев, , 18:38 — REGNUM До конца 2020 года объём долгов Украины перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) может достичь 900 млн евро. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 21 декабря пресс-служба офиса президента.

Зеленский провёл переговоры с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и поблагодарил её за предоставление Украине кредита в размере €450 млн.

По его словам, деньги пойдут на ремонт дорог:

«Я приветствую подписанное 18 декабря соглашение с «Укравтодором», что позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог», — сказал Зеленский.

Он отметил, что до конца текущего года размер долга Украины перед ЕБРР может вырасти.

«Нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 млн евро, а к концу года этот объем может достичь 900 млн евро», — заявил глава государства.

Зеленский также пригласил главу ЕБРР посетить Украину.

Напомним, ранее ЕБРР и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выпустили совместное заявление, в котором сказано, что «борьба с коррупцией» является центральным элементом работы этих организаций на Украине.

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