Москва, , 18:38 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что российская ядерная триада находится на таком уровне, который позволяет обеспечивать безопасность страны, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Не Россия первой выходит из договоров по вооружению, не она взвинчивает на новый уровень гонку вооружений. Но отвечать запросам жёсткого времени и потенциальных угроз мы должны. Мощь армии — это важно», — пишет Диана Р.

Некоторые граждане пришли к выводу, что ядерное оружие в целом несёт благо для народа страны, в которой оно есть. С другой стороны, считают граждане, иностранным государствам тяжелее оказывать гуманитарную интервенцию в такие страны.

«Ядерное оружие — это палка о двух концах. С одной стороны — защита от внешней агрессии. А с другой — гарантия для правительства, что ни одно международное сообщество не вмешается с военной интервенцией. Никто не полезет даже за меркантильный интерес «восстанавливать справедливость» при риске ядерной войны», — поделился мнением Иванов И.

Другие указали на то, что только лишь ядерной триадой в войне не победить. Граждане отметили, что крайне важно иметь на соответствующем уровне как экономику, так и производственный потенциал.

«Что имеется в армии, даже если она оснащена современным оружием хоть на 100%, хватит лишь на несколько суток интенсивных боев. А промышленности для своевременного пополнения нет», — считает Ápis melliféra.

Тем не менее многие комментаторы отметили, что рады видеть, как ядерная мощь Российской Федерации наращивает свой потенциал. Таким образом, уверены люди, Россия сможет смело отстаивать свои интересы на мировой арене.

«Президент Путин как всегда трезво оценивает ситуацию и мыслит в правильном направлении. Россия окружена геополитическими врагами, которые так и ждут, пока мы ослабнем. Нефть, лес, территории очень привлекательны для всех. Даже китайцы нам не союзники. Но если у России будет сильная и современная армия, то нас будут просто бояться», — написал пользователь под псевдонимом Heart Breaker Kid.

Напомним, 21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская ядерная триада находится на таком уровне, который позволяет обеспечивать безопасность страны.

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