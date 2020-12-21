21 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

История государств в истории человечества всегда была персонифицирована, и доминантной персоной почти всегда являлся текущий лидер этого государства. Мы говорим Си, Путин, Меркель — подразумеваем Китай, Россия, Германия. Более того, имя персоны нередко значило больше, чем имя государства. Мало кто в конце прошлого тысячелетия мог «автоматом» показать на мировой карте Кубу или Венесуэлу, но имена Фидель и Уго знали ВСЕ. Но в любом правиле существуют исключения…

Марьян Сидорив, , 19:36 — REGNUM История государств в истории человечества всегда была персонифицирована, и доминантной персоной почти всегда являлся текущий лидер этого государства. Мы говорим Си, Путин, Меркель — подразумеваем Китай, Россия, Германия. Более того, имя персоны нередко значило больше, чем имя государства. Мало кто в конце прошлого тысячелетия мог «автоматом» показать на мировой карте Кубу или Венесуэлу, но имена Фидель и Уго знали ВСЕ. Но в любом правиле существуют исключения…

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Значимость лидера страны определяется совсем не количеством медийных упоминаний или портретов, развешанных во властных кабинетах. Это все статусные правила, игнорировать которые могут себе позволить только по-настоящему смелые и знающие себе цену люди. Я знал только одного: великого львовского музейщика, академика Бориса Возницкого, который над своим креслом директора Львовской картинной галереи не менял портреты президентов, а раз и навсегда повесил «Джоконду».

С куда большей аутентичностью статус «альфа-самца» (даже если это самка) отражается в регулярных ТОП-рейтингах по странам. Так было и на Украине — во главе ТОПа 28 лет менялись Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Петр Порошенко. Не исключением стал и 2019 год, когда во главе украинского ТОПа стал Владимир Зеленский. И состав «десятки» был банально скучен: пять чиновников и пять олигархов.

Порошенко и Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И вдруг резкий «облом-2020»…

Издание «Вести», а именно оно на Украине наиболее азартно формирует ежегодные ТОП-листы, даже изменило название своего творения, обозначив его как «Топ-100 самых влиятельных людей и ЯВЛЕНИЙ в Украине». И другого выхода у него не было, потому что по степени влиятельности на события на Украине безусловное первое место заняло именно явление: COVID-19. А это означает, что у нас не власть контролирует противодействие этой то ли пандемии, то ли социальной аферы, а наоборот: COVID и стоящие за ним силы безапелляционно направляют действия власти.

Вторым номером в ТОП-листе «Вестей» оказалась тоже не персона собственно украинской повседневности, а собирательный образ, то есть — тоже «явление». Это «Послы стран G7» (США, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада). Для украинского самоуважения обидно, но ведь против правды не попрешь!

За последние полгода эти послы именно как мобильная политическая группа проявили неимоверную активность:

в июне они грозили Украине из-за желания власти отправить в отставку главу Нацбанка Якова Смолия;

в сентябре напоминали о независимости «антикоррупционных органов» и практически зарубили прагматичный для Украины «Закон о локализации»;

в октябре дают оценку местным выборам («это — демократия в действии»), хотя по-иному, чем «феодализация в действии» и просто «бардак», их назвать трудно;

в ноябре обсуждают с Владимиром Зеленским пути выхода из конституционного кризиса;

в декабре проводят встречу с Всеукраинским советом церквей, причем с априорной поддержкой одной конфессии, поскольку «под сопредседательством митрополита ПЦУ Епифания».

Лидерство «семипосольщины» на Украине подкрепляет восьмое место еще одного вроде бы и «неукраинца», миллиардера Джорджа Сороса. Хотя он и многое потерял в этом году на украинских просторах. Птенцы украинского происхождения, но «соросовского гнезда» (премьер Алексей Гончарук, министр культуры Владимир Бородянский, министр экономики Тимофей Милованов, глава минэнерго Алексей Оржель, министр образования Анна Новосад и другие) откровенно «на справились» и стали «эксами». Стране Украина от этого легче не стало, поскольку их «сменщики» еще те либертарианцы. Но сам Сорос потерял шесть позиций в рейтинге и начал сворачивать свой грантовые проекты на Украине.

Джордж Сорос Heinrich-Böll-Stiftung

Замыкает финалистов третья позиция украинского олигарха Рината Ахметова. Это был «его год»: премьером стал его бывший топ-менеджер Денис Шмыгаль (выходец с Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области), а минэнерго возглавила также близкая к нему Ольга Буславец. В итоге минэнерго приняло ключевое решение в интересах Ахметова — отключило атомные энергоблоки, производящие дешевую электроэнергию, чтобы загрузить угольные блоки Ахметова.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

Представители собственно украинской вертикали власти заняли только четвертое (сам Зеленский «в паре» с шефом своего офиса Андреем Ермаком), шестое (министр иностранных дел Арсен Аваков), девятое (спикер парламента Дмитрий Разумков) и десятое (киевский мэр Виталий Кличко) места. Причем следует понимать, что это не «мобильная команда единомышленников». Аваков — это непотопляемый «внутренний министр», который с иронией наблюдает за трепыханием уже четвертого состава кабинета министров, из которых как минимум два существуют только благодаря охране его «орлов». Разумков — это набирающий обороты политик с отчетливыми собственными амбициями. Ну, а Кличко — это легенда мирового бокса, но не более того.

Арсен Аваков Vlad s.777

Пятую и седьмую строчки в ТОП-листе заняли лидеры оппозиции — соответственно Виктор Медведчук («Оппозиционная партия — За жизнь») и Петр Порошенко (партия «Европейская солидарность»). Нахождение оппозиционеров на вершине влиятельности можно, конечно, только приветствовать, но не в случае Украины. Потому что ОПЗЖ и ПЕС — это политические силы, диаметрально противоположные по своим провозглашенным целям: российсколояльная, интернационалистская левая ОПЗЖ против евроориентированной, этнонационалистической, правой ПЕС. И каждая из этих сил имеет свой «базовый регион»: ОПЗЖ — Юго-Восток Украины, ПЕС — Западную Украину и Киев. Точек компромисса они найти не могут — сплошное противостояние, наиболее органичным следствием которого может быть только распад системы.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

В целом же возникает вполне логичное предположение, что «перший хлопець на селі» на Украине — это операторы «внешнего управления», которые даже на COVID повлиять могут. Во всяком случае именно они решают, какой вакциной будут прививать украинцев — тоталитарным «Спутником V» или демократичным Pfizer/BioNTech. Это в случае, если демократы эту вакцину дадут.

Да и сворачивание проектов Сороса еще ни о чем не говорит. Это может быть «уход по-еврейски» (прощается, но не уходит). Ведь «соросята» остались и в парламенте, и в кабинете министров. И в результате киевская властная вертикаль до настоящего времени в своих результатах ни разу не противопоставила себя внешнему давлению. Или уже «управлению».

И бросается в глаза еще один момент в последнем ТОП-листе. Из первой десятки вылетели две персоны, давно уже там «прописавшиеся», — Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. С испугу можно подумать, что вот она — победа в борьбе с олигархатом! Хотя, скорее всего, это только доказывает, что украинский капитал просто теряет позиции даже внутри Украины. Потому что у «альфа-самцов», ворвавшихся в ТОП-лист-2020, и денег побольше, да и конечные цели другие.

Игорь Коломойский

«Вождизм» и прямо вытекающий из него «культ личности» — не самые приятные явления в истории человечества. Но надо отдать должное исторической правде: в критические «окаянные дни» в любом государстве роль персоны-лидера переоценить невозможно. Украина ныне переживает именно «окаянные дни». И когда лидеры страны, пусть даже в рейтингах, откровенно уступают свое место «явлениям» или «внешним управленцам», шанс на встречу доброго рассвета становится все более призрачным.