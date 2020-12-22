Москва, , 00:01 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что санкции против «Северного потока-2» можно считать разновидностью гибридной войны, и наилучшим ответом на это будет полная реализация проекта, вызвало споры в сети. Граждане выразили свою точку зрения 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Война? Вот если бы в 41-м вермахт ввел бы санкции против Сталина, Молотова и Микояна? Болезненно было бы? Нет? Они не имели счетов в бундесбанке и их дети в Берлине не проживали. Даже когда Василий попал к немцам потом в плен, Сталин сказал свое знаменитое: «Я фельдмаршалов на рядовых не меняю». Т. е руководство страны было полностью независимо от врага и самостоятельно в принятии решений. Попробуй, повлияй на Сталина!», — написал Юрий Ж.

Некоторые граждане не согласились с мнением представителя Кремля. По их видению, ситуация с «Северным потоком-2» представляет из себя лишь конфликт бизнес-интересов и никакой личной вражды Соединённых Штатов к России здесь нет.

«С каких это пор пересекающиеся бизнес-интересы разных стран вдруг стали называться гибридными войнами? Где сводки с военных действий между Мегафоном и Билайном или Мерседесом и Тайотой? Где санкции США против других стран, с которыми у них тоже пересекается бизнес?», — задаётся вопросом Ivan I.

Другие же наоборот, обрадовались тому, что руководство страны стало называть вещи своими именами. Люди считают правильным, что Песков называет войной действия США против строительства российского газопровода.

«Ну, наконец-то до Пескова дошло, что это гибридная война. А ещё, это блокировка действий всяких неадекватов, считающих себя ферзями. Демократия!», — написал Сергей В.

Отдельные граждане пришли к выводу, что, несмотря на вероятное успешное завершение данного проекта, обычный российский народ не увидит позитивных изменений. Граждане считают, что элита заберёт весь доход с реализации газа себе.

«Северный поток — это лом, который отламывает Германию от США, но очень дорогой. Платим за его работу мы, а доходы будут получать олигархи. Как-то это не справедливо», — считает Dmitry S.

Напомним, 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что санкции против «Северного потока-2» можно считать разновидностью гибридной войны, и наилучшим ответом на это будет полная реализация проекта.