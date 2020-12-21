Москва, , 18:14 — REGNUM Госдума завершит осеннюю сессию в четверг, 24 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на этой неделе нижняя палата парламента рассмотрит ряд важных проектов законов, касающихся сохранения здоровья и жизни граждан, ограничения необоснованного роста цен на социально значимые продукты.

«В четверг (24 декабря) состоится пленарное заседание Государственной думы, последнее в этом году. За оставшееся время нам необходимо завершить работу над рядом важных законов, которые мы определили как приоритетные — в частности, это инициативы, касающиеся сохранения здоровья и жизни граждан, регулирования цен на социально значимые продукты, комплексного развития территорий и сокращения сроков строительства. Для того, чтобы успеть рассмотреть все эти вопросы, было принято решение продлить время пленарных заседаний», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

В числе первоочередных вопросов — полномочия правительства в части регулирования цен на социально значимые продукты.

«Мы считаем, что в период пандемии важно не допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты питания. Правительство должно контролировать ситуацию и иметь возможность принять оперативные решения, чтобы защитить граждан. Именно в этом смысл законодательной поправки, которую мы будем рассматривать. Она предлагается для принятия во втором чтении, и мы ее рассмотрим в приоритетном порядке», — отметил он

Будет рассмотрен проект закона об ограничении оборота закиси азота — так называемого веселящего газа, сказал Володин. Согласно законопроекту, с 1 января 2021 будет введен запрет на сбыт веселящего газа не по назначению, а также пропаганду его употребления.

Также будет рассмотрен ряд законопроектов, регулирующих строительную сферу. В частности, это поправки в Градостроительный кодекс о сокращении сроков прохождения процедур, необходимых для осуществления строительства, за счет оптимизации сроков подготовки и утверждения документации, проведения градостроительных процедур в электронном формате, сказал парламентарий.

«Во втором чтении будет рассмотрен проект закона о комплексном развитии территорий. В первом чтении законопроект вызвал большое количество замечаний депутатов, экспертов, поэтому мы приняли решение совместно с правительством и экспертным сообществом доработать его ко второму чтению. В результате этой большой работы к законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию. В первую очередь, эти поправки, эти предложения направлены на защиту прав собственников», — сказал также Володин.

Кроме того, Совет Думы 21 декабря заслушал информацию о ходе выполнения плана реализации Государственной думой послания президента от 15 января 2020 года.

«Из 40 пунктов плана выполнено 34 (85%, если брать общий объем), еще три законопроекта приняты в первом чтении, остальные находятся на этапе подготовки и согласования в правительстве», — сообщил Володин.

Помимо этого, депутаты обсудили поручения президента, прозвучавшие в ходе его пресс-конференции 17 декабря. Рабочей группе по реализации послания поручено внести предложения по их законодательному обеспечению.

«Вот то, что нам предстоит в приоритетном порядке рассмотреть в ближайшие три дня, но это лишь небольшая часть из того объема законодательной работы, которую предстоит выполнить депутатам», — заключил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ