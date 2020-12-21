Москва, 21 декабря 2020, 18:13 — REGNUM Северный флот с 1 января 2021 года получает статус межвидового стратегического объединения Вооруженных сил России, выполняющего задачи, характерные для военных округов.
Указ о новом статусе Северного флота подписан 21 декабря президентом России Владимиром Путиным.
Статус военного округа Северный флот получает с 1 января 2021 года.
«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющими задачи военного округа. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года», — указано в тексте документа.
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