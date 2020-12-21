Екатеринбург, 21 декабря 2020, 18:14 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский станет первым заместителем губернатора Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.
Градоначальник принял предложение губернатора Евгения Куйвашева о переходе в структуры областной власти. Высокинскому придётся курировать вопросы, связанные, в частности, с экономикой региона и развитием екатеринбургской агломерации.
Вместе с недавно назначенным на пост вице-мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым чиновники обсудили ряд рабочих вопросов.
«Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живёт наш регион», — сказал губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Высокинский проработал главой города немногим больше двух лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В администрации Екатеринбурга подтвердили смену первого вице-мэра