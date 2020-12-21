Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский станет первым заместителем губернатора Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Градоначальник принял предложение губернатора Евгения Куйвашева о переходе в структуры областной власти. Высокинскому придётся курировать вопросы, связанные, в частности, с экономикой региона и развитием екатеринбургской агломерации.

Вместе с недавно назначенным на пост вице-мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым чиновники обсудили ряд рабочих вопросов.

«Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живёт наш регион», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокинский проработал главой города немногим больше двух лет.

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