Москва, , 18:04 — REGNUM Вашингтону трудно смириться с тем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, так называемая ядерная сделка с Ираном) продолжает действовать, хотя США сделали многое для его разрушения.

Об этом заявил 21 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на виртуальной конференции по СВПД. Он назвал действия США по ядерной сделке «главным дестабилизирующим фактором» в процессе её практической реализации.

По словам Лаврова, Штатам «не даёт покоя мысль о том, что, несмотря на их «максимальное давление», СВПД сохранён, резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме, пресловутый перезапуск ранее отменённых резолюций не состоялся».

Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2017 году — после прихода к власти в Штатах Дональда Трампа. Существует вероятность возвращения Вашингтона в СВПД после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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