Киев, , 18:01 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внёс на рассмотрение парламента законопроект о запрете возобновления поставок воды в Крым. Об этом парламентарий написал 21 декабря в своём Telegram-канале.

Гончаренко уверен, что питьевая вода нужна для того, чтобы Россия могла развивать военную инфраструктуру полуострова.

«Россия продолжает увеличивать количество техники и военных на полуострове. Очевидно, что подача воды приведёт к дальнейшей милитаризации региона», — написал он.

Депутат добавил, что водоснабжение Крыма может быть восстановлено только в случае «возвращения» полуострова в состав Украины.

Напомним, ранее в Крыму с опережением графика запустили водозабор из Кадыковского водохранилища. Вода из него будет поступать в Севастополь.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Жители полуострова подтвердили своё желание воссоединиться с РФ на референдуме. Вскоре Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который в Крым поступала значительная часть питьевой воды.

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