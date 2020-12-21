Киев, 21 декабря 2020, 18:01 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внёс на рассмотрение парламента законопроект о запрете возобновления поставок воды в Крым. Об этом парламентарий написал 21 декабря в своём Telegram-канале.
Гончаренко уверен, что питьевая вода нужна для того, чтобы Россия могла развивать военную инфраструктуру полуострова.
Депутат добавил, что водоснабжение Крыма может быть восстановлено только в случае «возвращения» полуострова в состав Украины.
Напомним, ранее в Крыму с опережением графика запустили водозабор из Кадыковского водохранилища. Вода из него будет поступать в Севастополь.
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Крым вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Жители полуострова подтвердили своё желание воссоединиться с РФ на референдуме. Вскоре Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который в Крым поступала значительная часть питьевой воды.
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