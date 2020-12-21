Минск, , 17:46 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020—2021 годах кредита в объеме $1 млрд. Соответствующее распоряжение о выделении межгосударственного кредита подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно официально опубликованному документу, Белоруссия, другая часть Союзного государства получит новый российский кредит двумя частями — $500 млн в 2020 году и столько же 2021 году. При этом долг будет исчисляться в российских рублях.

Переговоры с Минском по условиям кредитования поручено проводить Минфину, МИД и другим заинтересованным. Финансовая поддержка союзника не обусловлена политическими требованиями.

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Напомним, год назад Александр Лукашенко наложил вето на пакетное соглашение об углублении экономической интеграции в рамках реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Во время белоруской президентской кампании 2020 года Минск публично обвинил Москву во вмешательстве в белорусские выборы и заброске 200 боевиков-«вагнеровцев».

Лукашенко также заявил, что в инициированном им нефтегазовом конфликте Россия якобы поставила его «раком» и ведёт себя слишком меркантильно. Тем не менее, в сентябре Владимир Путин во время приговоров с Александром Лукашенко в Сочи одобрил идею финансовой помощи Белоруссии в размере $1,5 млрд, из которых $0,5 млрд уже выделено на пять лет по линии ЕФСР.

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