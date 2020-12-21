Москва, , 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее закон о Госсовете одобрил Совет Федерации.

Так, статус Госсовета определяется как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа, указывается состав, куда входят и губернаторы субъектов РФ.

Предусматривается также, что председателем Госсовета является президент Российской Федерации.

Кроме того, Госсовету придаются новые функции, а именно: Госсовет становится координатором органов публичной власти Российской Федерации; в Госсовет входят все руководители Российского государства; Госсовет становится площадкой выработки внешней и внутренней политики Российского государства, площадкой гармонизации отношений федеральных, региональных и муниципальных властей; Госсовет определяет критерии оценки деятельности губернаторов и определяет меры поощрения субъектов Российской Федерации; усиливается аппаратно за счёт создания помимо рабочих групп постоянно действующих комиссий.

Таким образом, по сути, Госсовет становится главным политическим институтом во главе с Президентом.

После вступления закона в силу президент РФ подписал соответствующие указы, которыми сформировал состав Госсовета.

В него уже традиционно входят председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин; председатели обеих палат Федерального Собрания: председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко; лидеры четырёх парламентских фракций: Сергей Неверов («Единая Россия»), Владимир Жириновский («ЛДПР»), Геннадий Зюганов («КПРФ»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»); руководитель Администрации президента Антон Вайно; все губернаторы и главы регионов РФ.

Своими Указами президент персонально ввел в состав Госсовета президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова, главу муниципального образования — председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым Олесю Харитоненко, главу Саткинского муниципального района Челябинской области Александра Глазкова.

Кроме того, Указы президента содержат следующую организационную структуру работы Госсовета. Всего будет создано 20 постоянно действующих комиссий, из них две ключевые —

Комиссия по взаимодействию органов публичной власти, которую возглавит руководитель Администрации Президента Антон Вайно. Она будет координировать взаимоотношения между властями всех уровней; Комиссия по эффективности органов государственной власти субъектов, которую возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В её задачи входят выработка критериев оценки деятельности глав субъектов, оценка эффективности этой деятельности и определение мер поощрения территорий.

А также будет создано 18 комиссий по различным аспектам социально-экономического развития страны — их возглавят губернаторы.

Роль Госсовета увеличивается: он будет влиять на жизнедеятельность всей политической жизни страны. Все постоянно действующие комиссии будут иметь собственные аппараты — это позволит им работать эффективно и слаженно. Общее руководство и координации деятельности Госсовета остается за Администрацией президента в лице Управления по обеспечению деятельности Госсовета (без увеличения штатной численности).

В новом составе заседание Госсовета планируется провести 23 декабря.

Реструктуризация Госсовета — идея здравая и полезная, считает политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Произошли изменения в Конституции, принят закон о Госсовете. И то, что создаются постоянные комиссии, а это значит, что главная функция Госсовета — иметь возможность «услышать голос регионов», узнать реакцию на принимаемые законы, это очень важная штука. И обновленном Госсовете это будет работать лучше, это очень хорошо для всех ‑ и для людей, и для регионов, и для власти», — отметил Дмитрий Гусев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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