Москва, , 00:00 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об утверждении состава Государственного совета РФ, в который вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий и представители общественных объединений, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Какой госсовет?! Надо, наоборот, расформировать кучу ненужных структур, Совет Федерации, Госдуму урезать, переизбрать и т. д. Какой госсовет?!», — считает Александр С.

Многие комментаторы оказались недовольны данным решением президента. Граждане отметили, что вместо того, чтобы создавать новые структуры, в которые входит ещё больше представителей верхушки власти, следовало бы наоборот, снизить количество госслужащих в России.

«Вот тебе и сокращение госслужащих. Появился ещё некий Госсовет. Рядовых сотрудников сокращают, а верхушка всё разрастается», — поделилась мнением Светлана Г.

Некоторые граждане выразили своё несогласие с утверждённым составом Госсовета. Люди отмечают, что ряд лиц в них показали себя на своём посту с негативной стороны.

«У меня всего три вопроса. Первый: что делает в Госсовете Мишустин, правительство которого допустило такое подорожание харчей, что собираются вводить продуктовые карточки? Второй: что делает в Госсовете Кириенко, правительство которого устроило жесточайший дефолт в России и вынудило страну согласиться на кабалу МВФ, от которой РФ до сих пор не оправилась? И последний: что значит «и другие»? Кто это такие?», — задаётся вопросом Александр Ф.

Ряд пользователей указал на то, что Госсовет кажется им исторической параллелью с временами Российской Империи.

«Всё новое, это хорошо забытое старое. Государственный совѣтъ Российской Империи высшее законосовещательное собрание губернских уездов», — пишет пользователь под псевдонимом «Иоанн Креститель».

Напомним, 21 декабря был утверждён состав Государственного совета РФ указом президента Владимира Путина.